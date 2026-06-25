Новый фильм Киры Коваленко получил название «Heavens Don’t Care»
«Мстители: Финал» повторно выйдут в зарубежный прокат
24 июня стало самым жарким днем в истории Франции
Британец просидел в ванне с печеными бобами четыре дня и установил рекорд
На Тверском бульваре в Москве образовалась очередь из-за пирожных
Продажи кваса сократились на 19% после введения акциза
26 и 27 июня из-за проведения выпускного бала в Москве закроют несколько улиц
Астронавтка взяла в полет вокруг Луны фигурку коровы — чтобы воплотить в жизнь шутку отца
В Архангельске офтальмологи удалили клеща из глаза пациента
Николь Кидман и Сандра Буллок снова в роли ведьм в новом трейлере «Практической магии-2»
В четверг в Москве ожидается гроза
Би-би-си готовит рождественский спецвыпуск сериала «Другая сестра Беннет»
Россиянка пробежала 643 километра и установила мировой рекорд
Опрос: 67% россиян работают из отпуска
Появился трейлер спин-оффа «Рика и Морти» о президенте США
У «Времени приключений» выйдет спин-офф про Бубльгум и Марселин
В Петербурге согласовали облик выставочного комплекса для Театра Эйфмана
Олимпийского чемпиона по горным лыжам Боде Миллера обвинили в хранении наркотиков
Семья усыновляет андроида в трейлере «Барашка в ящике» Хирокадзу Корээды
«Параллельные истории» оскароносного режиссера Асгара Фархади выйдет в российский прокат 20 августа
На ВДНХ пройдет фестиваль прогрессивной музыки — с трибьютами Linkin Park, Pink Floyd и AC/DC
В Москве появится станция «СберСити»
6 июля в Okko выйдет криминальная комедия «Суета» о друзьях-неудачниках из Пятигорска
Зендая рассказала, что ее первое свидание было на «Новом Человеке-пауке» с Эндрю Гарфилдом
Смотрим трейлер второго сезона мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще»
Сиквел «Реальных упырей» запущен в производство
В Чите врачи спасли женщину после пяти остановок сердца
Исследование: рынок цифровых книг в России растет быстрее рынка бумажных

Дейзи Эдгар-Джонс на первых кадрах «Чувства и чувствительности» по мотивам Джейн Остин

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Focus Features, Working Title Films

Focus Features и Working Title Films опубликовали первые кадры новой экранизации романа Джейн Остин «Чувство и чувствительность» («Разум и чувства»). Фильм выйдет в зарубежный прокат 25 сентября.

Действие разворачивается вокруг двух сестер — 19-летней рассудительной и сдержанной Элинор и 16-летней романтичной и эмоциональной Марианны. После смерти отца его имение переходит к его сыну от первого брака Джону. Тот клянется заботиться о сестрах, но обещание не выполняет, и девушки остаются со скромными средствами к существованию. Элинор и Марианна влюбляются и меняются. Они встают перед выбором: чьи интересы ставить на первое место — свои или семьи, друзей.

Режиссером стала Джорджия Окли, известная по «Грустной Джин» с Рози МакЮэн. Роли сестер исполнят Эсме Крид-Майлс («Песочный человек») и  Дейзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди»). Джордж МакКей («1917»)  сыграет Эдварда Феррарса, влюбляющегося в Элинор, героиню Дейзи Эдгар-Джонс. Фрэнк Диллейн («Гарри Поттер») и Герберт Нордрум («Худший человек на свете») воплотят на экране любовные интересы Марианны, героини Эсме Крид-Майлс.

1/5
© Focus Features, Working Title Films
2/5
© Focus Features, Working Title Films
3/5
© Focus Features, Working Title Films
4/5
© Focus Features, Working Title Films
5/5
© Focus Features, Working Title Films

Focus Features и Working Title Films ранее уже обращались к творчеству Джейн Остин. Они выпустили в прокат «Гордость и предубеждение» Джо Райта с Кирой Найтли в главной роли и «Эмму» Отем де Уайлд с Аней Тейлор-Джой.

«Чувство и чувствительность» уже адаптировали для экрана, наиболее известной экранизацией стал фильм режиссера Энга Ли 1995 года, в котором Эмма Томпсон сыграла Элинор Дэшвуд, а Кейт Уинслет — Марианну. Сценарий к новой экранизации «Разума и чувств» написала Дайана Рид. Тим Беван, Эрик Феллнер, Индия Флинт и Джо Уоллетт выступят продюсерами.

Расскажите друзьям