Британец просидел в ванне с печеными бобами четыре дня и установил мировой рекорд

В Венесуэле произошли крупнейшие за 100 лет землетрясения. Число жертв может достигнуть тысяч
Аналитики рассказали, где в Подмосковье дешевле всего снять загородный дом с бассейном
Дептутат Госдумы: удаление приложений VK из App Store — повод «быстрее строить свой интернет»
Минцифры не будет ограничивать связь в Москве 25 июня
Из App Store пропали приложения «Дзен», VK Video и VK Music
Новый фильм Киры Коваленко получил название «Heavens Don’t Care»
«Мстители: Финал» повторно выйдут в зарубежный прокат
24 июня стало самым жарким днем в истории Франции
Дейзи Эдгар-Джонс на первых кадрах «Чувства и чувствительности» по мотивам Джейн Остин
На Тверском бульваре в Москве образовалась очередь из-за пирожных
Продажи кваса сократились на 19% после введения акциза
26 и 27 июня из-за проведения выпускного бала в Москве закроют несколько улиц
Астронавтка взяла в полет вокруг Луны фигурку коровы — чтобы воплотить в жизнь шутку отца
В Архангельске офтальмологи удалили клеща из глаза пациента
Николь Кидман и Сандра Буллок снова в роли ведьм в новом трейлере «Практической магии-2»
В четверг в Москве ожидается гроза
Би-би-си готовит рождественский спецвыпуск сериала «Другая сестра Беннет»
Россиянка пробежала 643 километра и установила мировой рекорд
Опрос: 67% россиян работают из отпуска
Появился трейлер спин-оффа «Рика и Морти» о президенте США
У «Времени приключений» выйдет спин-офф про Бубльгум и Марселин
В Петербурге согласовали облик выставочного комплекса для Театра Эйфмана
Олимпийского чемпиона по горным лыжам Боде Миллера обвинили в хранении наркотиков
Семья усыновляет андроида в трейлере «Барашка в ящике» Хирокадзу Корээды
«Параллельные истории» оскароносного режиссера Асгара Фархади выйдет в российский прокат 20 августа
На ВДНХ пройдет фестиваль прогрессивной музыки — с трибьютами Linkin Park, Pink Floyd и AC/DC
В Москве появится станция «СберСити»
6 июля в Okko выйдет криминальная комедия «Суета» о друзьях-неудачниках из Пятигорска

Британец просидел в ванне с печеными бобами четыре дня и установил мировой рекорд

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @thefeednorwich

Житель британского Нориджа Колин Джонс побил рекорд по пребыванию в ванне с печеными бобами. Об этом сообщила в фейсбуке* благотворительная организация The Feed, для которой он собирал деньги.

Джонс провел в ванне четыре дня и 10 часов. Акция проходила возле паба The Cottage в городке Торп-Сент-Эндрю, графство Норфолк. Ванну наполнили более чем 14 банками печеных бобов.

«Я маринуюсь. Вообще-то, я хотел бы мариноваться в тишине и покое, но люди все время меня отвлекают», — шутил Джонс во время испытания. Ночевку в ванне он сравнил со сном в холодильнике. Единственными удобствами для него стали обогреватель и 30 минут в день на походы в туалет.

Перед началом испытания Джонс прошел медосмотр: врачи проверили его пульс, давление и вес. В последние два дня испытания, по словам мужчины, ему становилось тяжело, но он был «полностью сосредоточен» и намерен довести попытку до конца.

Предыдущий рекорд держался сорок лет: в 1986 году его установил эксцентричный активист из Уэльса Барри Кирк, известный как Captain Beany, просидевший в ванне с печеными бобами 100 часов.

С помощью акции Джонс собрал 2428 фунтов (240 тыс. рублей) для The Feed Social Supermarket, где он работает волонтером. Это социальный супермаркет в Норидже, который помогает людям, пострадавшим от роста стоимости жизни. Там можно купить продукты по сниженным ценам, а также получить бесплатные фрукты, овощи и средства гигиены.

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям