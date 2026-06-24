Продажи кваса сократились на 19% после введения акциза

Оборот кваса в натуральном выражении сократился в России на 19% с апреля 2025 года по апрель 2026-го. В денежном выражении объем продаж не изменился. Об этом сообщил Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») на сессии Недели российского ритейла в Москве.
Гендиректор союза Алла Андреева пояснила, что причиной стало введение акциза на квас. «Категория кваса — одна из тех самых категорий, которая очень сильно подверглась влиянию введенного недавно акциза. Квас стал подакцизной продукцией с прошлого года и буквально за год-полтора он показал значительное снижение. Хотя ничего не изменилось, кроме того что был введен акциз на эту продукцию», — цитирует ее слова «Интерфакс».
Андреева отметила, что потребление кваса носит сезонный характер, поэтому категория особенно чувствительна к изменениям. В «Союзнапитках» считают, что регуляторам и законодателям нужно обсудить возможные точечные изменения акцизного регулирования или меры поддержки отрасли.
Участники дискуссии также предложили проводить в России дни кваса — по аналогии с похожими акциями на рынках вина и пива.
По данным союза, доля кваса на рынке безалкогольных напитков в стоимостном выражении с апреля 2025 года по апрель 2026-го составила 5%. С 2025 года квас с объемной долей этилового спирта до 1,2% относится к подакцизным товарам.