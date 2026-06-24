Астронавтка взяла в полет вокруг Луны фигурку коровы — чтобы воплотить в жизнь шутку отца
Британец просидел в ванне с печеными бобами четыре дня и установил рекорд
На Тверском бульваре в Москве образовалась очередь из-за пирожных
26 и 27 июня из-за проведения выпускного бала в Москве закроют несколько улиц
В Архангельске офтальмологи удалили клеща из глаза пациента
Николь Кидман и Сандра Буллок снова в роли ведьм в новом трейлере «Практической магии-2»
В четверг в Москве ожидается гроза
Би-би-си готовит рождественский спецвыпуск сериала «Другая сестра Беннет»
Россиянка пробежала 643 километра и установила мировой рекорд
Опрос: 67% россиян работают из отпуска
Появился трейлер спин-оффа «Рика и Морти» о президенте США
У «Времени приключений» выйдет спин-офф про Бубльгум и Марселин
В Петербурге согласовали облик выставочного комплекса для Театра Эйфмана
Олимпийского чемпиона по горным лыжам Боде Миллера обвинили в хранении наркотиков
Семья усыновляет андроида в трейлере «Барашка в ящике» Хирокадзу Корээды
«Параллельные истории» оскароносного режиссера Асгара Фархади выйдет в российский прокат 20 августа
На ВДНХ пройдет фестиваль прогрессивной музыки — с трибьютами Linkin Park, Pink Floyd и AC/DC
В Москве появится станция «СберСити»
6 июля в Okko выйдет криминальная комедия «Суета» о друзьях-неудачниках из Пятигорска
Зендая рассказала, что ее первое свидание было на «Новом Человеке-пауке» с Эндрю Гарфилдом
Смотрим трейлер второго сезона мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще»
Сиквел «Реальных упырей» запущен в производство
В Чите врачи спасли женщину после пяти остановок сердца
Исследование: рынок цифровых книг в России растет быстрее рынка бумажных
«Вкусвилл» закрывает все свои магазины в Казахстане
Rockstar раскрыла стоимость GTA 6 на старте
В ночь на 29 июня в Москве можно будет наблюдать микролуние
Стивен Сигал продает особняк в Подмосковье со скидкой в 100 миллионов рублей

Продажи кваса сократились на 19% после введения акциза

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Liudmila Chernetska/Getty Images

Оборот кваса в натуральном выражении сократился в России на 19% с апреля 2025 года по апрель 2026-го. В денежном выражении объем продаж не изменился. Об этом сообщил Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») на сессии Недели российского ритейла в Москве.

Гендиректор союза Алла Андреева пояснила, что причиной стало введение акциза на квас. «Категория кваса — одна из тех самых категорий, которая очень сильно подверглась влиянию введенного недавно акциза. Квас стал подакцизной продукцией с прошлого года и буквально за год-полтора он показал значительное снижение. Хотя ничего не изменилось, кроме того что был введен акциз на эту продукцию», — цитирует ее слова «Интерфакс».

Андреева отметила, что потребление кваса носит сезонный характер, поэтому категория особенно чувствительна к изменениям. В «Союзнапитках» считают, что регуляторам и законодателям нужно обсудить возможные точечные изменения акцизного регулирования или меры поддержки отрасли.

Участники дискуссии также предложили проводить в России дни кваса — по аналогии с похожими акциями на рынках вина и пива.

По данным союза, доля кваса на рынке безалкогольных напитков в стоимостном выражении с апреля 2025 года по апрель 2026-го составила 5%. С 2025 года квас с объемной долей этилового спирта до 1,2% относится к подакцизным товарам.

Расскажите друзьям