Би-би-си готовит рождественский спецвыпуск сериала «Другая сестра Беннет»

Съемки специального выпуска запланированы на лето в Уэльсе. Шоу основано на одноименном романе Дженис Хэдлоу. Оно рассказывает об обделенной вниманием средней сестре в семье Беннет Мэри, которая пытается справиться с социальным давлением Англии эпохи Регентства.