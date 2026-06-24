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Олимпийского чемпиона по горным лыжам Боде Миллера обвинили в хранении наркотиков

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: millerbode

Олимпийского чемпиона по горным лыжам Боде Миллера обвинили в хранении наркотиков. Об этом сообщило Associated Press.

6 июня спортсмена арестовали в Айдахо, после того как у него нашли псилоцибиновые грибы. Ему вменяют хранение контролируемых веществ и хранение принадлежностей для употребления наркотиков.

Миллер не признал себя виновным. По его словам, когда их машину остановили полицейские, небольшое количество каннабиса и трубка для курения были у его друга. Горнолыжник утверждает, что не знал об этом.

«Мы всецело сотрудничали с офицером. Я надеюсь, что обвинения в совершении правонарушения будут сняты, после того как будут рассмотрены все обстоятельства дела», — подчеркнул Миллер.

В судебных документах нет никаких подробностей об обстоятельствах ареста Миллера. Однако в заявлении о наличии достаточных оснований для ареста заместитель шерифа округа Фримонт Джейкоб Херт написал, что обнаружил у Миллера белый пакет из аптеки, содержащий 4,1 грамма психоделических грибов.

В Айдахо действуют одни из самых строгих законов о наркотиках в США. Псилоцибин разрешено использовать в терапевтических целях в Колорадо и Орегоне, но не в Айдахо. Вещество, как считается, помогает при тревожности, депрессии и посттравматическом стрессовом расстройстве.

Боде Миллер — обладатель шести олимпийских наград, включая золото в суперкомбинации на Играх 2010 года. Он также четырехкратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира в общем зачете и самый возрастной призер Олимпийских игр за всю историю. Он завершил свою карьеру в 2015 году.

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