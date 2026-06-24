18 и 19 июля на ВДНХ пройдет Международный фестиваль прогрессивной музыки. Он объединит наследие рок-классики с современными музыкальными направлениями. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе площадки.
Участвуют более 150 коллективов из России, США, Франции, Грузии, Узбекистана, Ирландии, Израиля, Кубы, Камеруна и других стран. Они исполнят композиции самых разных жанров: от джаза и кантри до арт-рока, гранжа и психоделической музыки.
В программе — трибьюты Эрику Клэптону, The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, AC/DC, Deep Purple, Rainbow, Linkin Park, Scorpions и Metallica. На фестивале также прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича в авторских обработках для камерных составов.
Среди специальных событий — авторские мастер-классы Ольги Кормухиной и Алексея Белова из золотого состава группы «Парк Горького».
Фестиваль развернется на пяти сценах ВДНХ: у павильона №36 «Музей кино», около Южного входа, на «Ленте Мебиуса» (напротив павильона №28 «Пчеловодство»), в парке аттракционов «Орион» и в павильоне №42 «Центр национальных конных традиций». Площадки будут работать с 12.00 до 22.45.
Вход на концерты свободный, без предварительной регистрации. Отдельно по билетам пройдут выступления в Зеленом театре.