В Москве появится станция «СберСити»

Строящуюся станцию метро «Рублево-Архангельское» на одноименной линии московского метро переименовали в «СберСити». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление мэрии.



Архитектура «СберСити» будет вдохновлена бионикой и живой природой, говорится в сообщении мэра Сергея Собянина. По центру платформенного зала расположатся колонны изогнутых форм. Их облицуют акриловым камнем с текстурой под природный материал. Своды потолка и путевые стены оформят алюминиевыми панелями под натуральный камень.



«Ключевым элементом оформления станут уникальные светильники бионической — природной — формы. Световые линии будут плавно переходить с колонн на своды, создавая эффект бесшовного, парящего пространства. Рисунок освещения продолжится на полу в виде расходящихся лучей», — рассказал мэр.



Сейчас станция готова более чем наполовину. Она расположена в районе Кунцево. Работы планируют завершить в следующем году.



Новая Рублево-Архангельская линия метро будет иметь протяженность более 27 км. В ее составе появятся 12 станций. С новой линии можно будет пересесть на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линию метрополитена.