Зендая рассказала, что ее первое свидание было на «Новом Человеке-пауке» с Эндрю Гарфилдом

Недавно Холланд подтвердил в интервью Esquire, что они с Зендаей сыграли тайную свадьбу. Пара познакомилась в 2016 году на съемках первой части перезапуска «Человека-паука». У Тома Холланда есть своя линейка безалкогольных напитков — и недавно он представил новую линейку Bero Shandy, на создание которой его вдохновила Зендая. Девушка не любит обычное пиво, поэтому специально для нее актер запустил напиток шенди, который делают из пива и лимонада.