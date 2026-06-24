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Смотрим трейлер второго сезона мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Warner Bros. Animation

Prime Video представила трейлер второго сезона мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще». Премьера состоится 31 июля.

Ожидается, что в продолжении герой столкнется с Загадочником, Пугалом и самим Джокером. Все 10 эпизодов покажут в один день.

Видео:&nbsp;Prime Video

Первый сезон шоу вышел в 2024 году. Действие в нем развивается в мрачном Готэм-Сити середины XX века. По сюжету Брюс Уэйн только недавно начал борьбу с преступностью в роли Бэтмена. Он начинает собственное расследование подозрительных взрывов, в которых замешана местная мафия и гораздо более опасные злодеи. 

В мультсериале также можно заметить Женщину-кошку, Ядовитого плюща, Загадочника и Пингвина. Каким получилось шоу, можно прочитать в рецензии кинокритика «Афиши Daily» Евгения Ткачева.

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