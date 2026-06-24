Смотрим трейлер второго сезона мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще»

Prime Video представила трейлер второго сезона мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще». Премьера состоится 31 июля.
Ожидается, что в продолжении герой столкнется с Загадочником, Пугалом и самим Джокером. Все 10 эпизодов покажут в один день.
Видео: Prime Video
Первый сезон шоу вышел в 2024 году. Действие в нем развивается в мрачном Готэм-Сити середины XX века. По сюжету Брюс Уэйн только недавно начал борьбу с преступностью в роли Бэтмена. Он начинает собственное расследование подозрительных взрывов, в которых замешана местная мафия и гораздо более опасные злодеи.
В мультсериале также можно заметить Женщину-кошку, Ядовитого плюща, Загадочника и Пингвина. Каким получилось шоу, можно прочитать в рецензии кинокритика «Афиши Daily» Евгения Ткачева.