Сиквел «Реальных упырей» запущен в производство

«В фильме диалоги на 100% импровизированы в рамках сюжетной линии, а сериал в значительной степени прописан, с редкими импровизациями, поэтому их съемки проходили по-разному. Сложность сериала была в том, чтобы создать ощущение, будто может произойти что угодно, потому что это импровизация. Мы добились этого благодаря хорошему актерскому составу, который еще и потрясающе импровизировал», — пояснил он.