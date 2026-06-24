6 июля в Okko выйдет криминальная комедия «Суета» о друзьях-неудачниках из Пятигорска

Сиквел «Реальных упырей» запущен в производство
У «Времени приключений» выйдет спин-офф про Бубльгум и Марселин
В Петербурге согласовали облик выставочного комплекса для театра Эйфмана
Олимпийского чемпиона по горным лыжам Боде Миллера обвинили в хранении наркотиков
Семья усыновляет андроида в трейлере «Барашка в ящике» Хирокадзу Корээды
«Параллельные истории» оскароносного режиссера Асгара Фархади выйдет в российский прокат 20 августа
На ВДНХ пройдет фестиваль прогрессивной музыки — с трибьютами Linkin Park, Pink Floyd и AC/DC
В Москве появится станция «СберСити»
Зендая рассказала, что ее первое свидание было на «Новом Человеке-пауке» с Эндрю Гарфилдом
Смотрим трейлер второго сезона мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще»
В Чите врачи спасли женщину после пяти остановок сердца
Исследование: рынок цифровых книг в России растет быстрее рынка бумажных
«Вкусвилл» закрывает все свои магазины в Казахстане
Rockstar раскрыла стоимость GTA 6 на старте
В ночь на 29 июня в Москве можно будет наблюдать микролуние
Стивен Сигал продает особняк в Подмосковье со скидкой в 100 миллионов рублей
В Диснейленде ребенок выскользнул с движущегося аттракциона и упал в водопад
В трейлере документалки «Настоящий волк с Уолл-стрит» назвали «ерундой» фильм Скорсезе с Ди Каприо
Каждый десятый россиянин забывает рабочие пароли несколько раз в год
Пилоу Асбек, сыгравший Эурона Грейджоя в «Игре престолов», снимется в спин-оффе «Монарха»
Съемки «Пяти ночей с Фредди-3» планируют начать в конце этого года или в начале следующего
Meta* выпустила первые умные очки вместе с Кайли Дженнер
Ремейк «Ведьмы из Блэр» выйдет 24 сентября 2027 года
Эми Адамс спасла мужчину с ножевым ранением в шею
В «Истории игрушек-5» мог появиться тамагочи
Монголия признала выпускников школ буддийской философии людьми с высшим образованием
Боб Айгер рассказал, что Disney пыталась купить бондиану и Twitter
Кит Ричардс считает, что The Rolling Stones откажутся от гастрольных туров

6 июля в Okko выйдет криминальная комедия «Суета» о друзьях-неудачниках из Пятигорска

Афиша Daily
2 мин на чтение

Okko выпустит 6 июля криминальную комедию «Суета» о четырех друзьях-неудачниках из Пятигорска. Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы.

Восьмисерийный сериал расскажет про приятелей, которые решаются на ограбление инкассаторов, но в результате оказываются должны 150 млн рублей. Чтобы спасти свои жизни, они вынуждены продолжать налеты.

Видео: Okko

Саша Федоров («Чужие деньги», «Зема») сыграл в комедии Витоса — инфантильного, эгоистичного подростка в теле 30-летнего мужчины, работающего в блинном ларьке и живущего с бабушкой. Роли его приятелей Арса, Медведя и Шустрого достались Магомеду Муртазаалиеву, Александру Аверину и Денису Власенко.

По сюжету герои приходят на встречу выпускников, которая окончательно доказывает Витосу, что он на дне. Чтобы исправить ситуацию, четверка друзей решет совершить преступление. Но в машине инкассаторов оказывается не та сумма, на которую рассчитывали новоиспеченные грабители.

Сценарий проекта написали Тема Золотарев («Иччи», «Солдаут») и Егор Сапожников («Разящий луч»), режиссером стал Антон Родин («Фейк»). Оператором выступил Григорий Векслер.

Продюсерами сериала стали Валерий Жишков, Юрий Козырев, Камаль Мерием, Гавриил Гордеев и Сергей Шишкин. Ведущим продюсером выступил Максим Матющенко, креативными продюсерами — Ася Труш и Сергей Левитан.

Расскажите друзьям