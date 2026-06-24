6 июля в Okko выйдет криминальная комедия «Суета» о друзьях-неудачниках из Пятигорска

Okko выпустит 6 июля криминальную комедию «Суета» о четырех друзьях-неудачниках из Пятигорска. Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы.
Восьмисерийный сериал расскажет про приятелей, которые решаются на ограбление инкассаторов, но в результате оказываются должны 150 млн рублей. Чтобы спасти свои жизни, они вынуждены продолжать налеты.
Саша Федоров («Чужие деньги», «Зема») сыграл в комедии Витоса — инфантильного, эгоистичного подростка в теле 30-летнего мужчины, работающего в блинном ларьке и живущего с бабушкой. Роли его приятелей Арса, Медведя и Шустрого достались Магомеду Муртазаалиеву, Александру Аверину и Денису Власенко.
По сюжету герои приходят на встречу выпускников, которая окончательно доказывает Витосу, что он на дне. Чтобы исправить ситуацию, четверка друзей решет совершить преступление. Но в машине инкассаторов оказывается не та сумма, на которую рассчитывали новоиспеченные грабители.
Сценарий проекта написали Тема Золотарев («Иччи», «Солдаут») и Егор Сапожников («Разящий луч»), режиссером стал Антон Родин («Фейк»). Оператором выступил Григорий Векслер.
Продюсерами сериала стали Валерий Жишков, Юрий Козырев, Камаль Мерием, Гавриил Гордеев и Сергей Шишкин. Ведущим продюсером выступил Максим Матющенко, креативными продюсерами — Ася Труш и Сергей Левитан.