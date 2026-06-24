Rockstar раскрыла стоимость GTA 6 на старте

Физические копии игры поступят в продажу 12 ноября. Они будут без диска — внутри коробки покупатели найдут лишь код для скачивания. Начать предварительную загрузку игроки смогут 12 ноября, но впервые поиграть получится лишь в день официального релиза — 19 ноября.