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Стивен Сигал продает особняк в Подмосковье со скидкой в 100 миллионов рублей

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Saradan Media

Актер Стивен Сигал не может продать элитный особняк в Подмосковье в течение уже полугода. Он уже снизил цену на 50 млн рублей, сообщил ЦИАН. По информации телеграм-канала Shot, Сигал готов удвоить эту скидку.

Сигал предлагает за 650 (или даже 600) млн рублей участок в 15 соток с двумя домами — хозяйским и гостевым. Особняк расположен в коттеджном поселке «Конус» в Одинцовском городском округе.

Главный дом занимает площадь 500 квадратных метров. Он выполнен в стиле американской классики. В коттедже — четыре спальни, собственный кинотеатр, 7 санузлов и винная комната.

Рядом с территорией находятся охраняемые пляжи. Кроме того, в гостевом доме обустроены баня и сауна.

Сигал заявлял, что хочет продать недвижимость, чтобы улучшить свои жилищные условия. Актер живет в Подмосковье с 2019 года. Он получил российское гражданство в 2016-м.

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