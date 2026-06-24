В Диснейленде ребенок выскользнул с движущегося аттракциона и упал в водопад

В калифорнийском Диснейленде произошло ЧП: 13-летний мальчик выпал из аттракциона и упал в 15-метровый водопад. Серьезных травм ребенок не получил, пишет телеканал NBC News.
Инцидент произошел в воскресенье, 21 июня, на водном аттракционе Tiana’s Bayou Adventure («Приключение Тианы на болоте») в городе Анахайм, который находится недалеко от Лос-Анджелеса. Аттракцион выглядит как многоместный вагончик, скатывающийся с 15-метровой высоты и следующий по тоннелю.
Юный посетитель выпал из аттракциона и проехал за ним на глазах у гостей парка. Как отметили очевидцы, в этот момент мальчик был похож на тряпичную куклу.
После случившегося работу вагончика приостановили. Ребенка доставили в больницу, но позже отпустили домой.
Прошлой осенью американские СМИ активно обсуждали Диснейленд во Флориде, где за месяц погибли несколько человек. 14 и 23 октября в Contemporary Resort женщина и мужчина покончили с собой.
21 октября в Fort Wilderness Resort and Campground 60-летний мужчина умер в результате приступа. 2 ноября в Disney’s Pop Century Resort 60-летней женщине потребовалась неотложная медицинская помощь. Она скончалась по пути в больницу. Пятый человек погиб 8 ноября на территории парка развлечений Disney World.
В октябре 60-летняя женщина умерла после визита в «Особняк с привидениями» в Диснейленде в Калифорнии. Она потеряла сознание после посещения аттракциона, посвященного мультфильму «Кошмар перед Рождеством».