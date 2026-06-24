В Диснейленде ребенок выскользнул с движущегося аттракциона и упал в водопад

Инцидент произошел в воскресенье, 21 июня, на водном аттракционе Tiana’s Bayou Adventure («Приключение Тианы на болоте») в городе Анахайм, который находится недалеко от Лос-Анджелеса. Аттракцион выглядит как многоместный вагончик, скатывающийся с 15-метровой высоты и следующий по тоннелю.