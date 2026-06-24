В трейлере документалки «Настоящий волк с Уолл-стрит» назвали «ерундой» фильм Скорсезе с Ди Каприо

Paramount+ выпустил трейлер документального сериала «Настоящий волк с Уолл-стрит» о Джордане Белфорте — биржевом брокере, осужденном за манипулирование рынком и торговлю дешевыми акциями. Сериал выйдет на стриминге 14 июля.
В фильме Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» Белфорта сыграл Леонардо Ди Каприо. В трейлере документалки утверждается, что в реальности масштаб действий Белфорта был намного больше, чем в художественной версии.
Один из интервьюируемых говорит: «Многое в фильме — ерунда». Другой добавляет: «„Волк с Уолл-стрит“ даже близко не передает уровень безумия, который там происходил».
В проекте участвует бывшая жена Белфорта Надин. Всего выйдет три серии. В сериал войдут ранее не публиковавшиеся кадры, тысячи документов ФБР и архивные интервью.