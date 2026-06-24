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Пилоу Асбек, сыгравший Эурона Грейджоя в «Игре престолов», снимется в спин-оффе «Монарха»

Афиша Daily
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Фото: Marc Piasecki/WireImage

Актер Пилоу Асбек, известный по роли Эурона Грейджоя в «Игре престолов», появится в спин-оффе «Монарха» Apple TV. Об этом пишет Deadline.

Какая роль у Асбека, пока неизвестно. Вместе с ним к касту присоединилась Милли Брейди. 

Молодого полковника Ли Шоу снова сыграет Уайатт Расселл. Первый эпизод сериала снимет Дж.Д.Диллард («Чужак»). Пока у спин-оффа нет названия.

Сериал расскажет историю полковника Ли Шоу, который в 1984 году отправляется на секретную миссию в СССР. Он должен помешать советским военным выпустить на волю титана, который может уничтожить США.

«„Монарх“: Наследие монстров» — американский телесериал от Apple TV. Шоураннерами выступают Крис Блэк и Мэтт Фрэкшн. В главных ролях Анна Саваи, Кирси Клемонс, Курт Расселл, а также его сын Уайатт. Премьера состоялась в ноябре 2023 года.

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