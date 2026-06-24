Meta* выпустила первые умные очки вместе с Кайли Дженнер

Новинка похожа по техническим характеристикам на очки Ray-Ban Meta* второго поколения — их выпустили в 2025 году. В новое устройство собирались добавить технологию распознавания лиц, но впоследствии отказались от этой идеи из-за беспокойства о конфиденциальности и защите персональных данных.