Ремейк «Ведьмы из Блэр» выйдет 24 сентября 2027 года

Оригинальная «Ведьма из Блэр» произвела фурор в 1999 году. Картина от малоизвестных постановщиков с необычно маленьким бюджетом собрала в мировом прокате 248 млн долларов. Фильм также стал прообразом для хоррора в жанре «найденной пленки» (found footage). В 2000 году вышел сиквел — но он успех оригинала не повторил. В 2016 году выпустили первый ремейк авторства Адама Уингарда.