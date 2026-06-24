Эми Адамс спасла мужчину с ножевым ранением в шею

«Его ударили ножом в шею, поэтому он истекал кровью, и его друзья были в панике. К счастью, мы собирались на пляж — мы схватили полотенца и зажали рану. Мой отец часто оказывался на местах происшествий, думаю, он их притягивает, как и я», — поделилась Адамс.