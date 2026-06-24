Боб Айгер рассказал, что Disney пыталась купить бондиану и Twitter

Айгер проработал в Disney более четырех десятилетий. Он занимал пост генерального директора с 2005 по 2020 год, а затем вернулся на эту должность в 2022 году. О его досрочном уходе до истечения контракта в конце января сообщила The Wall Street Journal. По данным издания, Айгер устал от ежедневной рутины и был разочарован внутренними конфликтами в компании.