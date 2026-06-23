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Крейг Гиллеспи снимет эротический триллер «Homewreckers» с Гленном Пауэллом

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Netflix Studios

Австралийский режиссер Крейг Гиллеспи, снявший фильмы «Круэлла» и «Тоня против всех», намерен поставить эротический научно-фантастический триллер «Homewrechers» («Разрушители домов»). Об этом сообщил Deadline.

Главную роль в картине исполнит Глен Пауэлл, известный по лентам «Бегущий человек», «Смерч 2» и «Кто угодно, кроме тебя». Кого он сыграет, неизвестно, поскольку сюжет проекта держится в секрете.

Триллер будет основан на новелле Нила Пайка. Он займется адаптацией текста. Экранизацию разработает студия Legendary. Гиллеспи в настоящее время ведет переговоры об участии в проекте.

Гиллеспи готовится сейчас к громкой премьере — фильму DC «Супергерл». Его мировая премьера запланирована на 26 июня. Отрывок ленты можно посмотреть здесь.

Грядущая картина должна стать второй в киновселенной DC, перезапущенной под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Первым стал «Супермен», премьера которого состоялась в 2025 году. Уже известно, что Супергерл в исполнении Олкок появится в «Человеке завтрашнего дня» — сиквеле «Супермена». Релиз запланирован на 2027 год.

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