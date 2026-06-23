В Нидерландах впервые провели эвтаназию ребенку младше 12 лет

В Нидерландах в конце 2025 года впервые провели эвтаназию ребенку младше 12 лет. Об этом написало издание Dutch News со ссылкой на письмо главы нидерландского Минздрава Софи Херманс.
Никаких подробностей об обстоятельствах жизни ребенка чиновница не раскрыла. Неизвестно, был ли пациент мальчиком или девочкой, сколько ему было лет и каким было состояние его здоровья.
Дело в смерти ребенка передали в прокуратуру в соответствии с установленной процедурой. Правоохранители проверят информацию о случившемся и определят, соблюли ли медики все строгие правила в отношении эвтаназии.
В нидерландский закон об эвтаназии внесли изменения два года назад. Тогда считалось, что в стране будут регистрировать около пяти случаев эвтаназии в отношении детей младше 12 лет.
Власти допустили добровольный ассистированный уход из жизни для неизлечимо больных детей. Ранее они могли завершить свою жизнь и сопутствующие ей страдания только с помощью паллиативной седации или отказавшись от еды и воды.
В Нидерландах право на эвтаназию существует для людей, испытывающих невыносимые страдания без перспектив облегчения. Состояние пациента, желающего уйти из жизни, должны подтвердить по меньшей мере два врача. В случае с детьми согласие должны дать также родители. В 2025 году 6% всех смертей в Нидерландах были связаны с эвтаназией.