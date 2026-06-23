В Германии обанкротилась одна из старейших пивоварен

Одна из старейших пивоварен Германии Hofbrauhaus Wolters GmbH объявила о банкротстве. Об этом сообщила газета Bild.
По ее информации, компания подала заявление о банкротстве на фоне падения спроса на пиво. Кроме того, бизнесу повредил рост стоимости производства. Она увеличилась, в частности, из-за подорожания электроэнергии.
В 2025 году в Германии стали потреблять на 5,8% меньше пива. Объемы продаж пива упали на рекордные 6% и составили около 7,8 млрд литров.
Hofbrauhaus Wolters GmbH была основана в 1627 году и выпускала пиво под брендом Wolters. Она пополнила число пивоварен, которые закрылись за последние шесть лет в Гермнаии. Всего их — уже 137, включая такие крупные как Oettinger.