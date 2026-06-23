В Dex пройдет пятый фестиваль DIY-панка Minimum Pop Fest

В январе 2024 года Роспотребнадзор закрыл Mutabor на 90 суток, в качестве причины назвав присутствие на «почти голой» вечеринке человека с инфекционным заболеванием. В марте того же года клуб переименовали в Arma. В январе 2025 года стало известно о закрытии Arma. Финальная вечеринка прошла в конце апреля. Редакторы «Афиши Daily» сходили попрощаться с клубом и поделились впечатлениями. Теперь на месте Arma — Dex.