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В Dex пройдет пятый фестиваль DIY-панка Minimum Pop Fest

Афиша Daily
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Фото: Antoine J./Unsplash

Пятый юбилейный фестиваль DIY-панка, метала и хардкора Minimum Pop Fest пройдет 5 сентября в московском пространстве Dex. В программе — выступления 25 групп, панк-квиз и маркет.

Организаторы уже объявили первую волну участников: Distress, Vólan, Changes, Scumback, Minaret, «Поспишь потом», «Суперкозлы», The Squidbillys, «Ноги Винни-Пуха», «Мразь» и еще 15 групп. Полный состав обещают раскрыть позже.

Dex открылся прошлым летом на месте Arma, который ранее назывался Mutabor. Там же проходили предыдущие четыре Minimum Pop Fest. «Афиша Daily» писала о них в 2022 и 2023 годах.

© Dex

Mutabor работал на территории Первого государственного подшипникового завода с апреля 2019 года. В декабре 2023-го там прошла «почти голая» вечеринка Насти Ивлеевой, после которой у клуба начались проблемы. Мероприятие оскорбило православных активистов, депутатов и Z-паблики. Суд признал вечеринку «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений». Ее участники, включая Настю Ивлееву, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую и Диму Билана, записали извинения.

В январе 2024 года Роспотребнадзор закрыл Mutabor на 90 суток, в качестве причины назвав присутствие на «почти голой» вечеринке человека с инфекционным заболеванием. В марте того же года клуб переименовали в Arma. В январе 2025 года стало известно о закрытии Arma. Финальная вечеринка прошла в конце апреля. Редакторы «Афиши Daily» сходили попрощаться с клубом и поделились впечатлениями. Теперь на месте Arma — Dex.

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