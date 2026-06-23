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Вышел трейлер спин-оффа «Теории большого взрыва» «Стюарт Блум не смог спасти вселенную»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Warner Bros. Television

HBO Max представил трейлер спин-оффа «Теории большого взрыва» «Стюарт Блум не смог спасти вселенную». Премьера состоится 23 июля.

В центре сюжета — владелец магазина комиксов Стюарт Блум, который случайно ломает устройство, созданное Шелдоном и Леонардом. Это приводит к мультивселенскому апокалипсису. Блум вместе со своей девушкой Дениз, геологом Бертом и квантовым физиком Барри Крипке пытается исправить ошибку.

Видео:&nbsp;HBO Max

Блума в ситкоме сыграл Кевин Суссман, Дениз — Лорен Лапкус, Берта — Брайан Позен, Барри — Джон Росс Боуи. Над сериалом работали соавторы «Теории большого взрыва» Чак Лорри и Билл Прэди, а также Зак Пенн («Главный герой», «Маяк 23»). В отличие от оригинала и других спин-оффов — «Детства Шелдона» и «Первого брака Джорджи и Мэнди», — новый проект будет сочетать комедию с научной фантастикой.

Эпизоды будут выходить еженедельно. В первом сезоне будет десять серий. В них, как ожидается, будет сохранен фирменный юмор «Теории большого взрыва».

«Стюарт Блум не смог спасти вселенную» стал четвертым проектом во франшизе. Оригинальный ситком «Теория большого взрыва» выходил с 2007 по 2019 годы. Приквел «Детство Шелдона» был на экранах с 2017 по 2024 год. Кроме того, сейчас продолжает выходить сериал «Первый брак Джорджи и Мэнди».

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