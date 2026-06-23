Съемки нуарного кино в новом отрывке «Миньонов и монстров»

Картина станет приквелом к «Гадкому я» и продолжением мультфильмов «Миньоны» и «Миньоны: Грювитация». Первый трейлер «Миньонов и монстров» показали в перерыве Супербоула. В нем трое желтых друзей находят книгу заклинаний и случайно вызывают монстра. Последний трейлер вышел в мае: в нем миньоны хотят найти настоящих чудовищ, чтобы снять собственный фильм ужасов.