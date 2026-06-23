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Съемки нуарного кино в новом отрывке «Миньонов и монстров»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: Illumination

Студия Illumination выпустила новый отрывок мультфильма «Миньоны и монстры» — третьей части серии о забавных желтых существах. В зарубежный прокат фильм выйдет 1 июля. В России премьера запланирована на 19 ноября.

В новом фильме миньоны попадают в Голливуд 1920-х годов. В первом показанном эпизоде они оказываются в центре вестерна: устраивают погоню за бандитом верхом на лошади с мешком денег. Выясняется, что все это происходило на съемочной площадке.

Во второй сцене глава студии влюбляется в харизму миньонов и приглашает их сняться в битве с викингами. В итоге желтые герои становятся кинозвездами и снимают собственный фильм — «Миньоны и монстры».

В новом отрывке миньоны снимают нуар — черно-белую криминальную драму. Герои носят кепи и плащи.

Видео: Illumination

Картина станет приквелом к «Гадкому я» и продолжением мультфильмов «Миньоны» и «Миньоны: Грювитация». Первый трейлер «Миньонов и монстров» показали в перерыве Супербоула. В нем трое желтых друзей находят книгу заклинаний и случайно вызывают монстра. Последний трейлер вышел в мае: в нем миньоны хотят найти настоящих чудовищ, чтобы снять собственный фильм ужасов.

Известно, что в фильме будет 15-минутная сцена, полностью произнесенная на языке миньонов. Ее озвучит создатель персонажей Пьер Коффен, он же режиссер картины.

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