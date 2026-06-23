Россияне считают Маргариту самой красивой героиней русской литературы

В топ-5 вошли Маргарита из «Мастера и Маргариты» (28,9% голосов), Наташа Ростова из «Войны и мира» (18,0%), Татьяна Ларина из «Евгения Онегина» (17,8%), Анна Каренина (15,9%) из одноименного произведения Льва Толстого и Аля Добрынина из современного романа «Почти счастливые женщины» (9,2%). По словам бренд-директора «Буквоеда» Татьяны Щербиной, это показывает, что, несмотря на меняющуюся моду, именно классическая литература «продолжает формировать представления читателей о женской привлекательности».