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В Калининградской области выпустили в море семь спасенных детенышей краснокнижного серого тюленя

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: пресс-служба реабилитационного центра «Сердце морей»

В Балтийское море выпустили семь детенышей краснокнижного серого тюленя, которых нашли истощенными и травмированными на побережье Калининградской области. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба реабилитационного центра «Сердце морей».

Все животные поступили в центр в тяжелом состоянии: они были обезвожены, недоедали и нуждались в лечении. При нормальном весе свыше 40 килограмм все малыши весили не более 15 килограмм. За время реабилитации они прошли курс лечения, набрали необходимую массу, научились самостоятельно охотиться и избегать контакта с человеком.

Всего в этом сезоне центр принял десять детенышей. Семерых уже выпустили в естественную среду, еще трое остаются под наблюдением и вернутся в море после восстановления.

Перед выпуском в море на тюленей установили спутниковые метки, которые помогут ученым отслеживать их перемещения и оценить, насколько успешно животные адаптируются к жизни в дикой природе.

Центр «Сердце морей» работает в Калининградской области с 2025 года. Его специалисты занимаются реабилитацией морских млекопитающих, найденных на побережье Балтийского моря.

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