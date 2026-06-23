Rambler&Co: чаще всего к чат-ботам и голосовым ассистентам обращаются зумеры до 24 лет

Если же необходимость специально учиться работе с ИИ все-таки возникнет, 38% опрошенных россиян ответили, что скорее будут учиться у более молодых коллег, друзей или родственников. Еще 35% заявили, что им и так хватает информации и с нейросетями они уже «на ты». 18% выбрали более формальный путь — курсы, обучающие материалы, медиа и инструкции. У ровесников на работе или на учебе готовы перенимать опыт 3%, а у более старших коллег или профильных специалистов — 6%.