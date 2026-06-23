Сын Бекхэмов Ромео дебютирует в кино в драме о теннисистах

Ромео Бэкхем сыграет в романтическом фильме «Счет 40:0» («Forty Love»). Это будет его дебют в кино, пишет Variety. Помимо Бэкхема, главную роль в картине получил Поль Киршер («Королевство зверей»).
В центре сюжета — суперзвезда большого тенниса Саши Галло (Киршер), который тренируется со своим отцом, чтобы выиграть крупный трофей в Париже. Все меняется, когда на пути героя встает новый соперник, которого сыграет Бекхэм.
Режиссером ленты выступит фэшн-фотограф Пьер-Анж Карлотти. В фильме также снялись Гийом Кане («Прошлой ночью в Нью-Йорке»), Бенжамен Вуазен («Утраченные иллюзии») и Катрин Денев («Шербурские зонтики»).
Ромео Бекхэм уже несколько лет работает моделью для крупнейших люксовых брендов, таких как Yves Saint Laurent и Balenciaga. Он общается с родителями, в отличие от его старшего брата Бруклина.
В январе Бруклин Пелц-Бекхэм публично обвинил родителей, Дэвида и Викторию, в многолетних манипуляциях, контроле через прессу и попытках разрушить его брак с Николой Пелц. Это заявление породило волну мемов, сгенерированных видео и нелепых пародий. Дэвид Бекхэм же в ответ на выпад сына сказал, что «детям позволено ошибаться». Позже стало известно, что разразившийся скандал между Бруклином Бэкхемом и его семьей подтолкнул сына звездной пары на написание собственных мемуаров.