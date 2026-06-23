Алиса AI научилась бронировать столики в ресторанах и записывать пользователя в салон

Если ресторан подключен к бронированиям через «Яндекс Еду», бронь подтвердится автоматически. В случае, когда запись доступна только через сайт заведения, ИИ-агент сам заполнит форму и отправит заявку. Изменить или отменить бронирование можно в том же чате. Активные записи и брони отображаются в разделе «Записи и брони» в боковом меню Алисы AI.