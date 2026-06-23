Книги Ленина и Маяковского будут маркировать из-за упоминания наркотиков

Российский книжный союз обновил отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств. В него вошли более 100 новых текстов, в том числе «Ослиный мост» Владимира Ленина и «Война и язык» Владимира Маяковского. Об этом сообщает РБК.