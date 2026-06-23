В Москве перекроют Садовое кольцо из-за фестиваля электротранспорта

26 и 27 июня в Москве введут временные ограничения движения в связи с проведением транспортного электрофестиваля, сообщает Московский транспорт.
26 июня, с полуночи до 8.00, ограничат движение по крайней правой полосе на проезде Девичьего Поля в районе памятника Льву Толстому.
27 июня, с 7.00 до 18.00, полностью перекроют улицы Зубовскую (от Садового кольца до Большой Пироговской), Большую Пироговскую (от Еланского до Зубовской), проезд Девичьего Поля (от Плющихи до Зубовской), а также Новоконюшенный и Дашков переулки.
С 8.00 до 13.00 также закроют участок Большой Пироговской в сторону Зубовской. С 11.50 движение на внешней стороне Садового кольца будут ограничивать по мере прохождения автоколонны. С полуночи 27 июня на этих участках будет запрещена остановка и парковка.
В фестивале примут участие электромобили и электромотоциклы. «Электрофестиваль — это праздник для тех, кто заботится об экологии и поддерживает современные технологии. Приглашаем владельцев электромобилей и электромотоциклов присоединиться к параду, а всех желающих — стать зрителями и поучаствовать в розыгрыше призов», — рассказал заммэра Максим Ликсутов.
Сбор участников — с 10.00 до 11.45 на пересечении Большой Пироговской улицы и улицы Еланского. Колонна стартует в 12.00 с Зубовской площади. Мероприятие продлится до 18.00.
Гостей ждут 15 тематических площадок с розыгрышами, мастер-классами, квизами, выступлениями кавер-групп и артистов проекта «Музыка в метро». Будет работать бесплатная полевая кухня.