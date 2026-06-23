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Аниме про уличные гонки «Инициал Ди: Третья стадия» выйдет в российский прокат

Афиша Daily
1 мин на чтение
Иллюстрация: кинокомпания «Пионер»

Аниме-фильм «Инициал Ди: Третья стадия» стартует в российском прокате с 16 июля. Это первая полнометражная лента франшизы Initial D про уличные гонки. Информацией о релизе поделился «Большой город» со ссылкой  на кинокомпанию «Пионер». 

«Инициал Ди: Третья стадия» вышел в Японии в 2001 году и стал хитом проката, собрав более 520 млн йен. Сюжет аниме основан на манге Сюити Сигэно и закрывает одну из сюжетных арок цикла. 

По манге Сюити Сигэно сняли несколько аниме-сериалов, полнометражных фильмов и видеоигр. В 2023 году Сигэно выпустил мангу-сиквел MF Ghost, которую тоже адаптировали в аниме. Франшиза популяризировала культуру дрифтинга и уличных гонок. Технический консультант франшизы — профессиональный «король дрифта» Кейити Цутия.

Видео: кинокомпания «Пионер»

В центре сюжета «Инициала Ди: Третья стадия» — молодой гонщик Такуми Фудзивара. Он талантливый дрифтер, который накануне окончания школы получает предложение присоединиться к команде Project D. Но для начала ему нужно доказать свое мастерство в гонках.   

Еще 16 июля в российском прокате стартует аниме Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки» в 4K-реставрации. Лента выйдет в новом дубляже «Студийной банды».

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