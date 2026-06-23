Аниме про уличные гонки «Инициал „Ди“: Стадия третья» выйдет в российский прокат

В центре сюжета «Инициала „Ди“: Стадия третья» — молодой гонщик Такуми Фудзивара. Он талантливый дрифтер, который накануне окончания школы получает предложение присоединиться к команде Project D. Но для начала ему нужно доказать свое мастерство в гонках.