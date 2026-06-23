Аниме про уличные гонки «Инициал „Ди“: Стадия третья» выйдет в российский прокат

Аниме-фильм «Инициал „Ди“: Стадия третья» стартует в российском прокате с 16 июля. Это первая полнометражная лента франшизы Initial D про уличные гонки. Информацией о релизе поделился «Большой город» со ссылкой на кинокомпанию «Пионер».
«Инициал „Ди“: Стадия третья» вышел в Японии в 2001 году и стал хитом проката, собрав более 520 млн йен. Сюжет аниме основан на манге Сюити Сигэно и закрывает одну из сюжетных арок цикла.
По манге Сюити Сигэно сняли несколько аниме-сериалов, полнометражных фильмов и видеоигр. В 2023 году Сигэно выпустил мангу-сиквел «MF Ghost», которую тоже адаптировали в аниме. Франшиза популяризировала культуру дрифтинга и уличных гонок. Технический консультант франшизы — профессиональный «король дрифта» Кэйити Цутия.
В центре сюжета «Инициала „Ди“: Стадия третья» — молодой гонщик Такуми Фудзивара. Он талантливый дрифтер, который накануне окончания школы получает предложение присоединиться к команде Project D. Но для начала ему нужно доказать свое мастерство в гонках.
Еще 16 июля в российском прокате стартует аниме Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки» в 4K-реставрации. Лента выйдет в новом дубляже «Студийной банды».