Книга «Запретные техники кино» — это продолжение одноименного онлайн-спецпроекта. В основу сборника легли интервью Ткачева и Лаврецкого с российскими и зарубежными режиссерами — от Фрэнсиса Форда Копполы до Романа Михайлова. Всего в книге 14 бесед с авторами, которые по-разному переосмысливают границы кинематографа, работают с формой, импровизацией, монтажом и актерской природой кадра.