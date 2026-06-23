Хидэо Кодзима хочет сделать хоррор OD максимально страшным и инновационным

Хидэо Кодзима хочет, чтобы его хоррор OD вывел игроков за пределы того уровня «страшности», которого достигли другие игры. Геймдизайнер собирается сделать игру максимально пугающей и инновационной, сообщает издание Entertainment Weekly.
Кодзима не раскрывает подробности концепции проекта, но отмечает, что показывал его представителям разных компаний. По словам геймдизайнера, никто не понял его задумки и никто не решился взяться за работу над ней, кроме команды Xbox. Его даже называли сумасшедшим.
«Я хотел сделать что-то новое. Я хотел создать что-то другое. Эта концепция передозировки страха возникла у меня еще во время работы над первой Death Stranding, и я работал над ней в одиночку. Не могу раскрыть много деталей, но это то, чего никто раньше не видел. Новая игровая система», — заявил Кодзима.
Кодзима отметил, что это будет однопользовательская игра. Он хочет сделать ее максимально пугающей, но для тех, кому будет слишком страшно, встроить механику, которая позволит им все равно продолжить прохождение. Детали этой механики он раскрывать не стал.
Подробности концепции остаются в строжайшей тайне, но, по словам геймдизайнера, она не только амбициозна, но и потенциально революционна.
Дата релиза хоррора OD пока неизвестна. Хидэо Кодзима создает проект совместно с командой Xbox. Весной стало известно, что экранизацию игры Кодзимы Metal Gear Solid снимут авторы «Пункта назначения: Узы крови».