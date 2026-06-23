Дженна Ортега — робот, спасающий от одиночества, в трейлере нового фильма Тайки Вайтити
Фестиваль-город: как прошел Пикник Афиши х Сбер в Москве
Дэн Трахтенберг снимет комедийный хоррор по комиксу «Freddy the 13th»
Киану Ривз намерен появиться в фильме по мотивам LEGO
Лили Джеймс снимется в хорроре «Сезоны»
Умер актер Михаил Ножкин, автор песен «Последний бой» и «Последняя электричка»
Певица Глюкоза рассказала, что снималась для мужского журнала Maxim в возрасте 15 лет
Charli XCX отказалась от соцсетей из-за проблем с ментальным здоровьем
Электрофестиваль пройдет в Москве 27 июня
По «Суперкрошкам» снимут полнометражный мультфильм
Samsung перестал быть самой дорогой компанией Южной Кореи впервые за 25 лет
Оливия Родриго представила фестиваль, лайнап которого состоит полностью из женщин
Мик Джаггер назвал свои любимые песни Rolling Stones
Студенты-педагоги реже других ориентируются на зарплату при выборе работы
Джулианна Мур на первом постере «Дебюта» — мюзикла Джесси Айзенберга
Серена Уильямс выступит в одиночном разряде на Уимблдоне впервые с 2022 года
Среди сотрудников американского стартапа Fugure AI стало больше роботов, чем людей
Тимоте Шаламе и Селена Гомес озвучат ромком от Illumination
Институт музыкальных инициатив выпустил сборник песен участников проекта «ИМИ.Резиденция»
У мультсериала «Уличные коты» от Рики Джервейса появился первый трейлер
Исследование: зумеры зарабатывают больше миллениалов в том же возрасте
«Закулисье реальности» заработало 300 млн долларов в прокате — впервые в истории A24
Ирина Шейк выступила в Оксфордском университете
В России покажут 4К-версию «Ведьминой службы доставки» Хаяо Миядзаки
Россиянки назвали врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений
В России создадут «Черную книгу» растений
Диана Вишнева станцует в усадьбе «Архангельское» в постановке «Сияние»
Квентин Тарантино и Кайли Миноуг снимутся в новом фильме Джейми Адамса

По игре Sea of Thieves снимут фильм

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: Xbox Game Studios

В производство запущен фильм по пиратской игре Sea of Thieves. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Продюсером проекта выступит Дестин Дэниел Креттон, снявший «Шан-Чи и легенду десяти колец» и «Человека-паука: Новый день». Режиссер экранизации пока не назначен.

Sea of Thieves — приключенческий экшен с открытым миром, созданный студией Rare и выпущенный Xbox Game Studios. Игроки выступают в роли пиратов: исследуют мир, выполняют задания, объединяются с другими пользователями, сражаются со скелетами и ищут сокровища.

Исполнительный вице-президент и главный контент-директор Xbox Мэтт Бути назвал главным героем Sea of Thieves самого игрока и сообщество. По его словам, при работе над экранизацией важно учитывать не конкретных персонажей или сюжет, а тон игры и ее кооперативную природу.

Фильм по Sea of Thieves станет частью стратегии Xbox по развитию экранизаций своих игр. По данным EW, сейчас в работе находятся больше дюжины проектов по тайтлам компании.

Среди них — продолжение «Minecraft в кино», лайв-экшен-фильм и анимационный сериал по Gears of War, анимационный сериал Minecraft, лайв-экшен-сериал Wolfenstein, продолжение Fallout и реалити-шоу по Fallout Shelter.

В Xbox рассчитывают активнее развивать свои франшизы в кино и на телевидении после успеха «Minecraft в кино» и сериала Fallout. «Minecraft в кино» стал пятым самым кассовым фильмом 2025 года, а Fallout — вторым самым просматриваемым сериалом на Prime Video.

Расскажите друзьям