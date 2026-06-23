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Дженна Ортега — робот, спасающий от одиночества, в трейлере нового фильма Тайки Вайтити

Афиша Daily
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Фото: Sony Pictures/YouTube

Sony Pictures презентовала дебютный трейлер фантастической картины «Клара и Солнце» («Klara and the Sun») с Дженной Ортегой в главной роли. Поставил ленту Тайка Вайтити — режиссер «Реальных упырей», «Кролика Джоджо» и «Тора: Рагнарёк». Мировая премьера фильма состоится 23 октября.

«Клара и солнце» — экранизация романа обладателя Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро. Книга и фильм рассказывают историю андроида Клары, которая хочет понять эмоции и чувства людей. Ее главная функция — спасать от одиночества подростков и детей. Однажды ее покупает женщина по имени Крисси для своей тяжело больной дочери Джози. 

Видео: Sony Pictures Entertainment/YouTube

Помимо Дженны Ортеги, в картине снялись Эми Адамс, Миа Тария, Наташа Лионн, Стив Бушеми и Саймон Бейкер. Вайтити не только срежиссировал, но и совместно с Дави Уоллером написал сценарий проекта. 

Дженна Ортега недавно получила главную роль в сюрреалистичном антиутопическом роуд-муви «Lily May B». А в 2027-м выйдет третий сезон «Уэнсдей», где Ортега снова воплотит образ главной героини.  

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