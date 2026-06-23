«Клара и солнце» — экранизация романа обладателя Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро. Книга и фильм рассказывают историю андроида Клары, которая хочет понять эмоции и чувства людей. Ее главная функция — спасать от одиночества подростков и детей. Однажды ее покупает женщина по имени Крисси для своей тяжело больной дочери Джози.