Фестиваль-город: как прошел Пикник Афиши х Сбер в Москве

На детской зоне юных гостей ждала отдельная вселенная: юбилейная карусель «Союзмультфильма», замок «Детского радио», надувной диван «Афиапарка», полоса препятствий с призами от World Class и аквагрим. Творческие мастерские развернули Детская школа дизайна НИУ ВШЭ (арт-объекты и костюмы) и Brick Labs (луна-парк из кубиков). Для малышей от 3-х лет работал детский клуб с ситтерами от «Вашей Няни» и BertToys, а уличный кинотеатр «Смешарики сквозь вселенные» увлекал в новые миры. На театральной — пятой — сцене разворачивался целый детский спектакль с настоящими артистами, за которым пристально следили маленькие посетители фестиваля. Перекусить всей семьей можно было в гастрозоне «ВкусВилла» с бургерами, мороженым и пикниковыми корзинами, а комната матери и ребенка от Levrana обеспечивала комфорт даже самым маленьким. Завершала картину ярмарка «Мегамаркет для детей» с десятками локальных брендов — от одежды и косметики до книг и игрушек.