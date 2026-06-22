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Киану Ривз намерен появиться в фильме по мотивам Lego

Афиша Daily
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Фото: Buffalo Gal Pictures

Американский актер Киану Ривз ведет переговоры об участии в фильме по мотивам конструктора Lego. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

У проекта, который выпустит студия Universal, пока нет названия. По информации СМИ, созданием картины займутся Джилл Уилферт и Райан Кристиансен. Режиссером будет Джош Кули.

Детали сюжета держатся в секрете. Известно, что лента будет сочетать анимацию и живые съемки. Когда гибридное кино выйдет на экраны, пока не уточняется.

Ривз в последнее время активно участвует в анимационных проектах. Актер озвучил тень Ежа в «Сонике 3», а сейчас готовится подарить голос главному герою японского стоп-моушн-фильма «Хидари» Масаси Кавамуры.

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