Киану Ривз намерен появиться в фильме по мотивам Lego

Американский актер Киану Ривз ведет переговоры об участии в фильме по мотивам конструктора Lego. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
У проекта, который выпустит студия Universal, пока нет названия. По информации СМИ, созданием картины займутся Джилл Уилферт и Райан Кристиансен. Режиссером будет Джош Кули.
Детали сюжета держатся в секрете. Известно, что лента будет сочетать анимацию и живые съемки. Когда гибридное кино выйдет на экраны, пока не уточняется.
Ривз в последнее время активно участвует в анимационных проектах. Актер озвучил тень Ежа в «Сонике 3», а сейчас готовится подарить голос главному герою японского стоп-моушн-фильма «Хидари» Масаси Кавамуры.