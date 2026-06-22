Звезда «Золушки» и «Мамма Миа 2» Лили Джеймс снимется в хорроре «Сезоны», который выпустит Amazon MGM Studios. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Картину поставит режиссер Дрю Хэнкок, создавший триллер «Компаньон». Сценарий его нового проекта основан на рассказе Мэтта и Харрисона Квери, который изначально появился на платформе Reddit.
Сюжет расскажет о супружеской паре, которая покупает ранчо своей мечты. Вскоре пара выясняет, что купленная ими земля населена древними духами и единственный способ выжить — подчиняться пугающим ритуалам, которые меняются каждый сезон.
Созданием картины займутся Шон Леви из 21 Laps, Джейсона Блума и Майкл Слир из Blomhouse Atomic Monster , Скотт Глассголд из 12:01 Films. Также среди продюсеров будет Дэн Коэн.