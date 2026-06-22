Тимоте Шаламе и Селена Гомес озвучат ромком от Illumination
Умер актер Михаил Ножкин, автор песен «Последний бой» и «Последняя электричка»
Певица Глюкоза рассказала, что снималась для мужского журнала Maxim в возрасте 15 лет
Charli XCX отказалась от соцсетей из-за проблем с ментальным здоровьем
Электрофестиваль пройдет в Москве 27 июня
По «Суперкрошкам» снимут полнометражный мультфильм
Samsung перестал быть самой дорогой компанией Южной Кореи впервые за 25 лет
Оливия Родриго представила фестиваль, лайнап которого состоит полностью из женщин
Мик Джаггер назвал свои любимые песни Rolling Stones
Студенты-педагоги реже других ориентируются на зарплату при выборе работы
Джулианна Мур на первом постере «Дебюта» — мюзикла Джесси Айзенберга
Серена Уильямс выступит в одиночном разряде на Уимблдоне впервые с 2022 года
Среди сотрудников американского стартапа Fugure AI стало больше роботов, чем людей
Институт музыкальных инициатив выпустил сборник песен участников проекта «ИМИ.Резиденция»
У мультсериала «Уличные коты» от Рики Джервейса появился первый трейлер
Исследование: зумеры зарабатывают больше миллениалов в том же возрасте
«Закулисье реальности» заработало 300 млн долларов в прокате — впервые в истории A24
Ирина Шейк выступила в Оксфордском университете
В России покажут 4К-версию «Ведьминой службы доставки» Хаяо Миядзаки
Россиянки назвали врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений
В России создадут «Черную книгу» растений
Диана Вишнева станцует в усадьбе «Архангельское» в постановке «Сияние»
Квентин Тарантино и Кайли Миноуг снимутся в новом фильме Джейми Адамса
В Москве пройдет 12-часовой марафон-медитация с сетами техно-диджеев
Инсайдер: Тимоте Шаламе поработает над ромкомом от Illumination
Команда Оливера Три создаст фонд в честь него для поддержки артистов
Архитекторы и урбанисты призвали спасти Электрозавод от сноса
Денис Косиков на первых кадрах ремейка «Курьера» Шахназарова

Лили Джеймс снимется в хорроре «Сезоны»

Афиша Daily
1 мин на чтение

Звезда «Золушки» и «Мамма Миа 2» Лили Джеймс снимется в хорроре «Сезоны», который выпустит Amazon MGM Studios. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Картину поставит режиссер Дрю Хэнкок, создавший триллер «Компаньон». Сценарий его нового проекта основан на рассказе Мэтта и Харрисона Квери, который изначально появился на платформе Reddit.

Сюжет расскажет о супружеской паре, которая покупает ранчо своей мечты. Вскоре пара выясняет, что купленная ими земля населена древними духами и единственный способ выжить — подчиняться пугающим ритуалам, которые меняются каждый сезон.

Созданием картины займутся Шон Леви из 21 Laps, Джейсона Блума и Майкл Слир из Blomhouse Atomic Monster , Скотт Глассголд из 12:01 Films. Также среди продюсеров будет Дэн Коэн.

Расскажите друзьям