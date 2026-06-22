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Умер актер Михаил Ножкин, автор песен «Последний бой» и «Последняя электричка»

Афиша Daily
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Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Умер народный артист РСФСР, актер, драматург и поэт Михаил Ножкин. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

Ножкина не стало на 90-м году жизни. Коллеги отметили, что он скончался символично 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны. По их словам, артист был «истинным патриотом и гражданином».

Михаил Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. Его отец был участником ВОВ. Сам Михаил сперва учился в строительном техникуме, а затем в студии Московского театра эстрады. После окончания студии в 1961 году его приняли в труппу.

В кино Ножкин дебютировал в 1967 году в музыкальном фильме «На два часа раньше». Последнее в его фильмографии появились такие проекты как «Ошибка резидента», «У озера», «Освобождение: Битва за Берлин», «Надежда», «Хождение по мукам».

Ножкин известен также как поэт-песенник. Он написал тексты песен «Последний бой», «Бессмертный полк», «Последняя электричка», «Я люблю тебя, Россия», «Заборы» и других. Его композиции можно было услышать в фильмах «Золотые рога» и «Финист — Ясный сокол».

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