Студия Warner Bros. Pictures Animation разрабатывает новый полнометражный анимационный фильм про «Суперкрошек». Об этом пишет Variety.
Представители компании сообщили о проекте на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси. Источники в студии подтверждают, что мультфильм хотят снять, но подчеркивают, что сделка еще не заключена. Детали проекта неизвестны.
Мультсериал «Суперкрошки» выходил с 1998 по 2004 год на телеканале Cartoon Network. В нем рассказывается о сестрах Цветике, Пестике и Пузырьке, которых создал Профессор Утоний из «сахара, специй и всяких сладостей». Из-за случайно пролитого вещества X девочки обрели сверхъестественные способности и стали защищать родной город от преступности.
Недавно появились новость о другом анимационном проекте — по «Пеппи Длинный чулок» снимут мультсериал. Создатели хотят сделать современную интерпретацию повести Астрид Линдгрен про рыжеволосую девочку.
По «Суперкрошкам» снимут полнометражный мультфильм
Студия Warner Bros. Pictures Animation разрабатывает новый полнометражный анимационный фильм про «Суперкрошек». Об этом пишет Variety.