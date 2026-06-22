Серена Уильямс выступит в одиночном разряде на Уимблдоне впервые с 2022 года

Уильямс сыграет также в парном турнире Уимблдона вместе с сестрой Винус Уильямс. В отличие от Серены, Винус никогда не заявляла о завершении спортивной карьеры, хотя она старше сестры. Серене Уильямс — 44 года, Винус — 46 лет.