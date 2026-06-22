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Мик Джаггер назвал свои любимые песни Rolling Stones

Афиша Daily
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Фото: Ingenious Media

Мик Джаггер в интервью изданию Today назвал песни Rolling Stones, которые нравятся ему больше всего.

По словам артиста, ему трудно назвать любимую композицию группы, вокалистом которой он выступает, потому что у нее «есть сотни песен». Однако он выделил несколько: «Sympathy for the Devil», «You know», «Start Me Up», «Angie», «Honkey Tonk Women».

Когда Джаггера спросили, есть ли у него любимый альбом Rolling Stones, он ответил, что считает «Sticky Fingers» действительно хорошим. «Я думаю, что Beggars Banquet тоже хорош. Еще неплох Hackney Diamonds», — сказал он.

Кроме того, музыкант с удивлением отметил, что в некоторых альбомах группы недостаточно много композиций. «Есть несколько альбомов Rolling Stones, в которых восемь треков. У тебя всего восемь треков, а тебе было около 30 лет? Да ладно, что ты делал?» — сказал он.

С 60-х годов группа выпустила более 30 альбомов. Новый альбом The Rolling Stones «Foreign Tongues» выйдет 10 июля и будет записан в сотрудничестве с Полом Маккартни и Робертом Смитом.

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