Студенты-педагоги реже других ориентируются на зарплату при выборе работы

Студенты педагогических и естественно-научных специальностей реже других называют зарплату главным критерием при выборе работодателя, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные платформы «Неравнодушный человек».
Среди будущих экономистов, юристов и социологов высокую оплату труда назвали приоритетом 58%. Среди педагогов — только 48%, среди студентов естественно-научных направлений — 44%, среди творческих специальностей — 45%.
Учителя чаще остальных обращают внимание на атмосферу в коллективе: благоприятный психологический климат важен для 37% педагогов. Среди инженеров о том же говорят лишь 26%.
Доцент РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская отмечает, что утверждать, будто молодежь заранее адаптируется к низким доходам в образовании и культуре, нельзя. По ее словам, выпускники скорее готовы обменять часть зарплаты на отсутствие токсичности, поддержку коллектива и смысл в работе.