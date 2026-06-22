Среди сотрудников американского стартапа Fugure AI стало больше роботов, чем людей

Тимоте Шаламе и Селена Гомес озвучат ромком от Illumination
Мик Джаггер назвал свои любимые песни Rolling Stones
Студенты-педагоги реже других ориентируются на зарплату при выборе работы
Джулианна Мур на первом постере «Дебюта» — мюзикла Джесси Айзенберга
Институт музыкальных инициатив выпустил сборник песен участников проекта «ИМИ.Резиденция»
У мультсериала «Уличные коты» от Рики Джервейса появился первый трейлер
Исследование: зумеры зарабатывают больше миллениалов в том же возрасте
«Закулисье реальности» заработало 300 млн долларов в прокате — впервые в истории A24
Ирина Шейк выступила в Оксфордском университете
В России покажут 4К-версию «Ведьминой службы доставки» Хаяо Миядзаки
Россиянки назвали врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений
В России создадут «Черную книгу» растений
Диана Вишнева станцует в усадьбе «Архангельское» в постановке «Сияние»
Квентин Тарантино и Кайли Миноуг снимутся в новом фильме Джейми Адамса
В Москве пройдет 12-часовой марафон-медитация с сетами техно-диджеев
Инсайдер: Тимоте Шаламе поработает над ромкомом от Illumination
Команда Оливера Три создаст фонд в честь него для поддержки артистов
Архитекторы и урбанисты призвали спасти Электрозавод от сноса
Денис Косиков на первых кадрах ремейка «Курьера» Шахназарова
Disney+ и британская A24 снимут комедийно-драматический сериал
МРТ можно будет пройти без направления врача с 1 сентября
Ученые обнаружили в Китае сотни геномов гигантских вирусов
«Левиафан» Андрея Звягинцева станет причиной авиакатастрофы в новом фильме Рубена Эстлунда
В первый уик-энд «История игрушек-5» заработала более 300 млн долларов — это рекорд для франшизы
У Джереми Кларксона наступила ремиссия после лечения агрессивного рака
Netflix, A24 и Focus отказались от прав на фильм Луки Гуаданьино «Искусственный»
В Аргентине открыли самую высокую в мире статую Лионеля Месси
Началась работа над мультфильмами «Зверопой-3» и «Тайная жизнь домашних животных-3»

Среди сотрудников американского стартапа Fugure AI стало больше роботов, чем людей

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: adcock_brett/X

В американском стартапе Figure AI рассказали, что в нем работает больше роботов, чем людей. Возможно, это первый такой случай в истории.

Компания «нанимает» гуманоидных роботов с 2022 года. По словам главы стартапа Бретта Адкока, во втором квартале 2026 года число андроидов превысило число живых сотрудников.

На сегодняшний день в Figure AI работают около 740 роботов и примерно 660 человек. Компания продвигает идею использования гуманоидов в промышленном производстве.

К примеру, андроиды могут сортировать посылки, что стартап недавно продемонстрировал на публичном мероприятии. Во время него робот соревновался с стажером и на протяжении восьми часов выполнял рабочие задачи. Человек выиграл.

Figure AI — одна из многочисленных компаний, разрабатывающих человекоподобных роботов, которые могут занять рабочие места ряда людей. Tesla занимается созданием робота Optimus. Свои модели есть у китайских Unitree и Agibot.

Расскажите друзьям