Исследование: зумеры зарабатывают больше миллениалов в том же возрасте

Представители поколения Z, или зумеры, зарабатывают больше миллениалов в том же возрасте. Об этом написала The Guardian со ссылкой на исследование британского аналитического центра Resolution Foundation.
Оно показало, что ранние этапы карьеры у людей, родившихся в конце 1990-х, складываются успешнее в финансовом отношении, чем у предыдущего поколения. Оплата труда 24-летних зумеров на 12% выше, чем у родившихся в конце 1980-х.
Кроме того, родившиеся в начале 2000-х сотрудники к 24 годам получают за работу больше, чем кто-либо в этом возрасте из их предшественников, начиная с тех, кто появился на свет в 1950-х.
Миллениалы же стали первым поколением, кто не сумел заработать больше предшествующего им поколения. Это произошло из-за того, что старт их карьеры выпал на период финансового кризиса 2008 года.
Для зумеров ситуация сложилась лучше, особенно после 2016 года. В период с 2012 по 2025 год реальная зарплата низкооплачиваемых сотрудников выросла на 36%. У работников в возрасте 22–29 лет со средним достатком почасовая оплата увеличилась на 15%, отметили аналитики.
Впрочем, исследователи добавляют, что положительная динамика под угрозой из-за инфляции и снижения экономического роста на фоне геополитической напряженности. К тому же вызовом может стать рост числа молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет, которые не работают и не учатся. В Великобритании их число достигло уже 1 млн.