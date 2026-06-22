Исследование: зумеры зарабатывают больше миллениалов в том же возрасте

Впрочем, исследователи добавляют, что положительная динамика под угрозой из-за инфляции и снижения экономического роста на фоне геополитической напряженности. К тому же вызовом может стать рост числа молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет, которые не работают и не учатся. В Великобритании их число достигло уже 1 млн.