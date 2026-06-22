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У мультсериала «Уличные коты» от Рики Джервейса появился первый трейлер

Афиша Daily
1 мин на чтение
Иллюстрация: Netflix

Netflix выпустил дебютный трейлер анимационного сериала «Уличные коты». Автор шоу — британский комик, режиссер и продюсер Рики Джервейс, который работал над британским «Офисом».

Главные герои — бездомные британские коты из разных слоев общества. Они ищут компанию и рассуждают о самых разных темах: как бы они хотели умереть, чем занимались прошлой ночью (один из них занялся сексом с крысой), в чем смысл жизни и как бы напасть на полного ребенка. Согласно синопсису, «шоу наполнено фирменным для Джервейса сочетанием душевности с социальной сатирой».

Видео: Netflix

Производством проекта занимается студия Blink Industries, известная по кукольному шоу «Don’t Hug Me, I’m Scared». Премьера «Уличных котов» состоится 7 августа на Netflix. В первый сезон войдут шесть эпизодов.

«Афиша Daily» включала «Уличных котов» в список 10 главных сериалов лета-2026, на которые не жалко тратить жизнь.

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