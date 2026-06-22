У мультсериала «Уличные коты» от Рики Джервейса появился первый трейлер

Netflix выпустил дебютный трейлер анимационного сериала «Уличные коты». Автор шоу — британский комик, режиссер и продюсер Рики Джервейс, который работал над британским «Офисом».
Главные герои — бездомные британские коты из разных слоев общества. Они ищут компанию и рассуждают о самых разных темах: как бы они хотели умереть, чем занимались прошлой ночью (один из них занялся сексом с крысой), в чем смысл жизни и как бы напасть на полного ребенка. Согласно синопсису, «шоу наполнено фирменным для Джервейса сочетанием душевности с социальной сатирой».
Производством проекта занимается студия Blink Industries, известная по кукольному шоу «Don’t Hug Me, I’m Scared». Премьера «Уличных котов» состоится 7 августа на Netflix. В первый сезон войдут шесть эпизодов.
«Афиша Daily» включала «Уличных котов» в список 10 главных сериалов лета-2026, на которые не жалко тратить жизнь.